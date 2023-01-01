Алёна Бронникова Пермяк стал семикратным чемпионом мира по каратэ По дисциплине «кумитэ» Денис Кухарев выступал впервые на турнире такого уровня Поделиться Твитнуть

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Спортсмен из Перми Денис Кухарев завоевал первое место в категории 35-39 лет на 13-м абсолютном Чемпионате мира по киокушинкай, который прошёл 17-19 ноября в Токио (Япония). Победителя в поездке сопровождает и поддерживает жена Марина. Она рассказала «Новому компаньону», что подготовка к соревнованиям началась ещё весной.

Так как Денис является не только действующим спортсменом, но и тренером, период подготовки к чемпионату состоял из усиленного режима тренировок и обязательного участия в российских турнирах. Марина отметила, что это также необходимо для оценки своего уровня подготовки и возможности улучшить показатели.

«Летом проходили сборы в Крыму, в Алуште. Туда выезжала вся сборная России, плюс действующие спортсмены. На протяжении недели проходили усиленные тренировки именно с уклоном на подготовку к чемпионату мира. Это силовые упражнения, поединки, бои», — рассказала жена спортсмена.

В Токио Денис ехал с настроем на победу и призовое место. По словам Марины, волнение испытывали все, кто приехали за него поболеть, в том числе его команда из Перми.

Соревнования проходили в течение трёх дней. Первыми двумя соперниками Дениса стали представители принимающей страны, но пермяк одержал чистую победу. Третий бой состоялся со спортсменом из Екатеринбурга Александром Зубаревым. Каждый из соперников был настроен решительно, поединок оказался интересным и красочным, и победа Дениса вызвала невыразимые эмоции у его команды поддержки.

«Эмоции — это, конечно, радость, что он смог выиграть, что победа была однозначной. Чистая победа без каких-либо замечаний. Он явно выигрывал, у него была явная победа по очкам в этих трёх боях, — поделилась Марина. — Денис — спортсмен уже опытный, выступал на такого рода соревнованиях уже не первый раз, он является 6-кратным чемпионом мира в дисциплине «ката». По дисциплине «кумитэ», где он сейчас занял первое место, он выступал первый раз на турнире такого уровня».

Сейчас в планах Дениса сдать экзамен на четвёртый дан. Этот экзамен сдают в одном из самых известных храмов Японии — Мицуминэ. Как объяснила Марина, это место, где тренировался сам основатель каратэ киокушинкай Масутацу Ояма, оно стало «местом силы» для каждого каратиста.

Экзамен будет проходить в течение трёх дней — с понедельника по среду. В этот период спортсмены тренируются, а затем сдают основной экзамен. Программа очень сложная и насыщенная. В последний день проходит демонстрация техники под водопадом, в холодной горной воде.

Денис Кухарев — мастер спорта международного класса, имеет чёрный пояс, третий дан. Он шесть раз завоёвывал звание чемпиона Европы, а в минувшие выходные стал 7-кратным чемпионом мира по каратэ и киокушинкай.

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