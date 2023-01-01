В Прикамье бывшему пожарному предъявлены обвинения в убийстве Мужчина из мести заколол приятеля ножом Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Бывшему пожарному из Частинского округа Прикамья предъявлены обвинения в убийстве. Об этом perm.aif.ru сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. По ходатайству следствия обвиняемый заключён под стражу, добавили в ведомстве.

Издание пишет, что бывший начальник караула одной из пожарных частей убил бывшего друга, чтобы отомстить ему за свою жену, которую тот избивал. Поясняется, что женщина раньше была женой убитого и якобы страдала в первом браке от домашнего насилия.

По информации Mash, обвиняемый сначала проколол шины и разбил стекла машины потерпевшего, а потом заколол мужчину ножом. Травмы получила и мать убитого, ставшая свидетельницей преступления.

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