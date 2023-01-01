Алёна Бронникова Предприниматель из Соликамска обвиняется в хищении денег при ремонте больницы Дело передано в суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Соликамский городской суд 9 ноября поступило уголовное дело по факту хищения денежных средств ГБУЗ ПК «Городская больница города Соликамска» при выполнении работ по капитальному ремонту здания. Об этом на прошлой неделе рассказали в пресс-службе ведомства.

В хищении при выполнении работ по капитальному ремонту здания больницы по ул. Молодёжной, 16 обвиняется индивидуальный предприниматель Илья Храмцов. Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое произведённое группой либо в особо крупном размере).

Согласно опубликованной на сайте Соликамского суда информации, дело передано судье Эльвире Гиниятуллиной. Подробности и дата заседания, на котором будет рассмотрено уголовное дело, пока не раскрываются.





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