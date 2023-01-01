Максим Артамонов В минобре Прикамья напомнили родителям и педагогам о ЧВК «Рёдан» На сайте ведомства опубликованы рекомендации по профилактике подростков в деструктивные субкультуры Поделиться Твитнуть

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Министерство образования Пермского края опубликовало рекомендации для педагогов по профилактике вовлечения подростков в деструктивные субкультуры и несанкционированные массовые мероприятия в связи с ЧВК «Рёдан». Аналогичные рекомендации появились и для родителей.

В обоих документах дается описание ЧВК «Рёдан», а также перечисляются признаки «вовлечения в деструктивные сообщества» и методы профилактики.

Среди признаков называются следующие:

— изменение внешнего вида подростка (чёрные длинные волосы) и/или стиля в одежде — преимущественно чёрная, с изображением паука и цифрой внутри — самая популярная — 4;

— активная публикация в соцетях своих фотографий в униформе соответствующего стиля с подписями «хочу к вам», «примите к паукам», «хочу в редан», «возьмите в семью», «как круто быть с вами» и т.п.;

заполняет свой аккаунт стилистическими изображениями паука «Редан»;

— поддержка в публикациях организации массовых драк и/ или размещение информации о готовности в них участвовать;

— подписка на тематические сообщества «Редан» и распространение информации о них.

Педагогам, которые заметили эти признаки, советуют «комплексно выстроить работу по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся»: сообщить о предполагаемых рисках школьнику педагогу-психологу, классному руководителю, администрации образовательного учреждения и родителям школьника.

Для профилактики этих явлений предлагается заниматься просвещением как самих школьников, так и родителей, усовершенствовать массовые формы социально-культурной и досуговой жизни подростков и молодёжи, активно приобщать школьников к творческой деятельности, организации и модернизации учреждений допобразвания.

К тем подросткам, которые участвуют в протестных и социально опасных акциях, в краевом минобре рекомендуют применять меры «воспитательного и просветительского характера, в том числе проведение профилактических бесед о возможных последствиях участия в подобных мероприятиях».

Родителям и педагогам рекомендуется проводить профилактическую работу, которая способствует «снижению вовлечения подростков в деструктивные субкультуры». Например, организовывать групповые формы взаимодействия среди подростков при посредничестве педагога или психолога «для формирования коммуникативных умений и развития навыков разрешения межличностных конфликтов».

Напомним, впервые о ЧВК «Рёдан» стало известно в конце февраля этого года, когда российские telegram-каналы начали публиковать посты о том, что в торговых центрах крупных российских городов произошли потасовки с участием подростков. Полиция организовала массовые задержания молодых людей, которые были одеты в вещи с символикой «Рёдан» — клетчатые широкие штаны, чёрная толстовка с 12-лапым пауком на спине, татуировки, изображения паука.

В родительских чатах пермских школ стали начали рассылаться сообщения о возможных массовых драках с участием подростков, которые причисляют себя к этой субкультуре. Родителей попросили «держать на особом контроле местонахождение детей» и по возможности «организовать совместное времяпрепровождение» либо «находиться с детьми на телефонной связи».

Педагогов обязали «провести мониторинг социальных сетей на предмет наличия упоминания этой группировки» и отчитаться перед вышестоящим начальством.

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