Екатерина Артёмова Названы имена лауреатов краевой премии в области науки за 2023 год Размер премии составляет 200 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

В Законодательное собрание Пермского края внесён проект постановления о присуждении краевой премии в области науки. Как сообщили в пресс-службе краевого парламента, планируется, что он будет рассмотрен на ноябрьском пленарном заседании заксобрания.

Всего к участию в конкурсе на соискание премии в этом году, согласно опубликованному на сайте краевого минобра перечню, были допущены 73 заявки. Премия присуждается по восьми номинациям.

За лучшую научную работу в области физико-математических наук предлагается наградить завкафедрой физики и технологий Пермского гуманитарно-педагогического университета Виктора Козлова, написавшего работу «Вибрационная гидромеханика неоднородных систем».

Лучшей работой в области химии и наук о материалах стало исследование доцента кафедры неорганической химии, химической технологии и техносферной безопасности ПГНИУ Рамиза Махмудова. Название его работы звучит так: «Использование элементов рационального «драг-дизайна» в поиске биологически активных веществ с заданными свойствами среди производных ацилпировиноградных кислот».

Премию в номинации «Технические науки» получит авторский коллектив, состоящий из начальника отделения камер сгорания АО «ОДК-Авиадвигатель», доктора технических наук Алексея Сипатова и замначальника отделения камер сгорания предприятия, кандидата технических наук Алексея Нугуманова. Они исследовали разработку и внедрение малоэмиссионных камер сгорания для промышленных газотурбинных двигателей мощностью 16 и 25 МВт.

Лауреатом премии в области медицинских наук стала завкафедрой токсикологической химии Пермской фармакадемии, руководитель регионального испытательного центра «Фарматест», профессор Тамара Малкова. Она занималась изучением противодействия наркоагрессии, а также разработкой и реализацией научно-методического и организационного подхода к экспертным исследованиям новых психоактивных веществ в целях целенаправленного пресечения их нелегального оборота на территории Пермского края и РФ.

В области наук о Земле победила работа «Повышение эффективности заканчивания нефтяных и газовых скважин с учётом геомеханики и гидродинамики продуктивных пластов» и.о. завкафедрой нефтегазовых технологий Пермского политеха, доцента Сергея Чернышова.

Победителем в номинации «Биологические и сельскохозяйственные науки» признана старший научный сотрудник Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Дарья Егорова. Она является автором научной работы «Аэробные бактерии-деструкторы природных и антропогенных поллютантов: филогенетическое и функциональное разнообразие, биотехнологический потенциал».

В области гуманитарных наук наградят старшего научного сотрудника отдела истории, археологии и этнографии Института гуманитарных исследований УрО РАН, кандидата исторических наук Юлию Подосёнову. Она написала цикл научных работ по исследованию средневекового ювелирного наследия Пермского края.

Премию за лучшую работу в области социально-экономических и общественных наук присудили доценту кафедры экономики и финансов Пермского политеха, кандидату экономических наук, доценту Юлии Дубровской за научную работу «Управление пространственным развитием Пермского края на основе активизации межрегиональных взаимосвязей».

Если региональное заксобрание утвердит предложенный перечень лауреатов, каждый из перечисленных учёных получит звание «Лауреат премии Пермского края в области науки», почётный диплом, почётный знак и денежную премию 200 тыс. руб.





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