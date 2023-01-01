Алёна Бронникова
В Пермском крае появится своя сеть бургерных
Владелец кунгурского кафе быстрого питания «Добрый бургер» создаёт франшизу
Предприниматель из Пермского края Владимир Ёлтышев, владелец кафе быстрого питания «Добрый бургер» в Кунгуре, создаёт франшизу. Об этом сообщает telegram-канал «Мой бизнес | Пермский край».
Заведение в Кунгуре открылось в марте текущего года, в настоящее время продолжается активная работа по развитию сети кафе. Предприниматель ведёт переговоры об открытии по франшизе новой точки в Чусовом. В меню кафе будут представлены бургеры, картофель фри, наггетсы, куриные крылышки и напитки.
Отмечается, что первым проектом Владимира Ёлтышева стал фудтрак World street food. Кафе на колёсах открылось в 2020 году и быстро набрало популярность у местных жителей. После этого предприниматель принял решение о расширении и открыл новое заведение по стандартам федеральных сетей в сфере фастфуда.
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