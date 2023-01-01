Алёна Бронникова В Пермском крае появится своя сеть бургерных Владелец кунгурского кафе быстрого питания «Добрый бургер» создаёт франшизу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Предприниматель из Пермского края Владимир Ёлтышев, владелец кафе быстрого питания «Добрый бургер» в Кунгуре, создаёт франшизу. Об этом сообщает telegram-канал «Мой бизнес | Пермский край».

Заведение в Кунгуре открылось в марте текущего года, в настоящее время продолжается активная работа по развитию сети кафе. Предприниматель ведёт переговоры об открытии по франшизе новой точки в Чусовом. В меню кафе будут представлены бургеры, картофель фри, наггетсы, куриные крылышки и напитки.

Отмечается, что первым проектом Владимира Ёлтышева стал фудтрак World street food. Кафе на колёсах открылось в 2020 году и быстро набрало популярность у местных жителей. После этого предприниматель принял решение о расширении и открыл новое заведение по стандартам федеральных сетей в сфере фастфуда.

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