В министерствах Пермского края проходят обыски Оперативные мероприятия организованы в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве Поделиться Твитнуть

Сотрудниками УФСБ по Пермскому краю проводятся обыски в помещениях региональных минзакупок, минимущества и минсоцразвития. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники.

По данным собеседников, близких к правительству Прикамья, следственные действия проходят в рамках уголовного дела, возбуждённого на прошлой неделе, о мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищениями при покупке здания для реабилитационного центра для инвалидов. Объект был приобретён за 187 млн руб., хотя, как считает следствие, цена объекта фактически значительно ниже, поэтому бюджет края понёс ущерб. Фигурантов в деле пока нет. Оно возбуждено в отношении неустановленных лиц.

В правительстве региона «Новому компаньону» информацию об обысках подтвердили, отметив, что правоохранителям предоставляются все запрашиваемые ими документы, оперативные мероприятия проходят в рабочем режиме.

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