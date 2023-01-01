Максим Артамонов Многодетным семьям Перми в крае выделили 31 земельный участок Они расположены в шести территориях региона Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Многодетные семьи Перми могут получить земельный участок в шести территориях Прикамья: Добрянском, Ильинском, Кунгурском, Юсьвинском, Чердынском и Кочёвском муниципальных и городских округах. На этих территориях выделен 31 земельный участок для многодетных. Для получения земли нужно обратиться в городской департамент социальной политики. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Среди территорий, где многодетные могут рассчитывать на предоставление земли, Добрянский городской округ (11 участков), Ильинский (8 участков), Чердынский (5 участков), по три участка в Юсьвинском и Кочёвском округах и один участок в Кунгурском округе. Участки предназначены как для индивидуального жилищного строительства, так и для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. Площадь участков составляет от 445 до 2500 кв. м.

Чтобы получить участок, многодетная семья должна до 4 декабря этого года обратиться в департамент социальной политики Перми (ул. Газеты «Звезда», 9) с письменным согласием всех совершеннолетних членов семьи на предоставление им земли. Перед тем как подать заявление, нужно предварительно записаться по тел. 236-09-79.

По словам начальника департамента земельных отношений мэрии Ларисы Пьянковой, каждая многодетная семья может заранее ознакомиться с параметрами участков, посмотреть на карте их местоположение или съездить на место самостоятельно. Перечень участков, готовых к предоставлению, опубликован на официальном сайте городской администрации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.