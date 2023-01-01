В Перми уроженец азиатской республики организовал незаконную миграцию За свои услуги с гастарбайтеров он брал деньги Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми пресечена деятельность организатора незаконной миграции. Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, подозреваемый с августа 2022 года по июль 2023 года, будучи помощником председателя одной из региональных общественных организаций, заключал фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, которые позволяли им легально пребывать на территории Прикамья. На самом деле гастарбайтеры проживали и работали в других местах, в том числе в других городах.

Силовыми структурами возбуждено уголовное дело по статье 322.1 Уголовного кодекса РФ «Организация незаконной миграции».

В ходе обыска, который провели оперативники ГУ МВД России по Пермскому краю совместно со следователем регионального СУ СКР, в доме подозреваемого были изъяты документы и электронные носители информации, которые станут доказательством его незаконной деятельности на суде.

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