Эксперты Пермской ЦБК приняли участие в деловой программе форума PulpFor 2023 Поделиться Твитнуть

В Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра Экспофорум 14-16 ноября прошла выставка целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности PulpFor 2023. Экспозиция состояла из 248 стендов компаний, представивших высокотехнологичную современную продукцию и услуги для ЦБП. В выставке приняли участие также компании из Китая, Турции, Индии и Беларуси.

Пермская ЦБК представила различные виды тарных картонов, включая свою линейку инновационных стойких картонов RCB. Представители предприятия провели десятки встреч по вопросам закупок оборудования и поставок пермской продукции, в том числе в другие страны.

Деловая программа выставки состояла из 17 мероприятий. Они объединили экспертов, учёных, представителей бизнеса и власти. Более 100 спикеров обсудили развитие ЦБП, стратегии импортозамещения, технологическую и кадровую независимость отрасли.

В форуме приняли участие и эксперты ПЦБК. Представители компании участвовали в деловых сессиях по оптимизации бизнес-процессов, развитию кадрового потенциала отрасли и технологии целлюлозно-бумажного производства.

Председатель совета директоров Александр Бойченко выступил в одной из ключевых дискуссий среди руководителей пяти ведущих российских компаний ЦБП «Новый вектор развития. Целлюлозно-бумажная промышленность — реализация стратегии импортозамещения».

Руководитель пермского предприятия обратил внимание на позитивные тенденции. Он отметил постепенное возвращение цен к докризисному уровню, высокий спрос на продукцию у российских и зарубежных покупателей, а также на значимость отношений с Китаем.

«С начала года предприятия КНР заказали у российских компаний 1,3 млн тонн бумаги и картона. Для Китая с общим объёмом рынка в 128 млн тонн это небольшая цифра. Однако для российской отрасли, которая выпускает 10 млн тонн в год, это существенно. Благодаря росту экспорта цены на российском рынке постепенно растут и возвращаются на докризисный уровень, это положительный тренд. Конечно, инвестиционная активность сейчас несколько снижена. Однако это даёт нам время, чтобы подготовить почву для будущих вложений, выполнить предпроектные работы. Главное, что у наших предприятий есть рынки сбыта, это позволяет с уверенностью смотреть в будущее», — подчеркнул Александр Бойченко.

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