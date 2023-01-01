В сотнях домов Перми из-за ремонта на сетях отключат воду Поделиться Твитнуть

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yandex.ru

В связи с проведением на сетях работ (плановый и аварийный ремонт) в некоторых районах Перми на предстоящей неделе будет временно прекращена подача воды. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на коммунального оператора «Новогор-Прикамье».

В четверг, 23 ноября, с 9:30 до 19.00 будет произведено отключение водоснабжения в домах по адресам: Компрос, 66, 68, 70А, Осипенко, 41А, 44, 45, 48, 50-53, Сибирская, 71 и 73.

На сутки, начиная с 9.00 в пятницу, 24 ноября, не будет воды в домах по адресам: Лужская, 8-11, 13-16, Рощинская, 4-8 (чётные), Саянская, 3-9 (нечётные), Хвойная, 3, 3А, 12 и 14, Щигровская, 4, 4А, 6, 10, 18А, Ядринская, 10, 12 и 18.

В выходные, начиная с субботы 25 ноября, на сутки запланировано отключение водоснабжения в следующих домах: Алексеевская, 48 и 50, Борчаниновская, 2 и 28, Восстания, 8, 10-14, 93, 112, 124а, 160, Красногвардейская, 1, 2, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 27, 45, Лузенина, 2 и 12, Постаногова, 1, 1а, 3, 4, 7, Пролетарская, 103, 119, Республиканская, 12, 58 и 60, Свободы, 2, 13, 15, 21 и 21а.

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