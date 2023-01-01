Естественная убыль населения Прикамья с начала года составила 7610 человек Среди всех умерших 28,4% составили лица трудоспособного возраста Поделиться Твитнуть

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Результатом развития текущих демографических процессов в Пермском крае в январе-сентябре 2023 года стала естественная убыль населения, которая составила 7610 чел. Период характеризовался уменьшением числа родившихся на 2,9% и снижением количества умерших на 7%. Об этом сообщает Пермьстат.

Из общего числа родившихся первенцы составили 33,9%, доля детей, родившихся вторыми, несколько меньше —31,8% (в АППГ — 33,3 и 34,6% соответственно). При этом в последнее время постепенно увеличивается количество рождений третьего и последующих детей. Так, за девять месяцев 2023 года появилось на свет 5848 таких малышей, или 34,2% в общем числе родившихся (в прошлом году — 5601 (31,8%)).

Наибольшее число рождений (27,6%) пришлось на возрастную группу матерей 30-34 года.

Позитивным фактором развития демографической ситуации в крае в текущем году является заметное снижение смертности. Но среди всех умерших 28,4% составили лица трудоспособного возраста, что негативно отражается на общих тенденциях депопуляции.

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