Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» обыграли «Чеховских медведей»
Матч получился сверхрезультативным по числу забитых мячей
В выездном поединке в рамках предварительного этапа гандбольной Суперлиги подопечные Валентина Бузмакова в упорнейшей борьбе сумели обыграть чеховских одноклубников.
Команды на двоих забросили 85 мячей. Игра завершилась со счётом 43:42 (23:22) в пользу пермского клуба.
Это позволило команде закрепиться на третьем месте в турнирной таблице.
Следующий матч «Пермские медведи» проведут в рамках международного турнира SEHA — Gazprom League. 24 ноября на своей площадке они встретятся с питерским «Зенитом».
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