Андрей Стрельцов «Пермские медведи» обыграли «Чеховских медведей» Матч получился сверхрезультативным по числу забитых мячей Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

В выездном поединке в рамках предварительного этапа гандбольной Суперлиги подопечные Валентина Бузмакова в упорнейшей борьбе сумели обыграть чеховских одноклубников.

Команды на двоих забросили 85 мячей. Игра завершилась со счётом 43:42 (23:22) в пользу пермского клуба.

Это позволило команде закрепиться на третьем месте в турнирной таблице.

Следующий матч «Пермские медведи» проведут в рамках международного турнира SEHA — Gazprom League. 24 ноября на своей площадке они встретятся с питерским «Зенитом».

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