В Сочи умер пермский байкер Юрий Бармалей, коллекционировавший необычные мотоциклы Ему было 55 лет Поделиться Твитнуть

В Сочи скончался переехавший туда несколько лет назад 55-летний пермский байкер и кастомайзер, известный как Юрий Бармалей. Об этом первым сообщило издание 59.ru со ссылкой на родных и близких погибшего.

По данным его друзей и знакомых, Юрий впал в кому и двое суток провёл в реанимации без сознания.

У мужчины была своя мотомастерская, он собирал на заказ необычные мотоциклы и трайки — трёхколесные мотоциклы. Один из них, названный «Дикарь», появлялся в рекламе российского мобильного оператора с актёром и шоуменом Дмитрием Нагиевым.

Кроме того, СМИ неоднократно снимали про Юрия телесюжеты и публиковали новости о нём и его мастерской.

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