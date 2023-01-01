В Сочи умер пермский байкер Юрий Бармалей, коллекционировавший необычные мотоциклы
Ему было 55 лет
В Сочи скончался переехавший туда несколько лет назад 55-летний пермский байкер и кастомайзер, известный как Юрий Бармалей. Об этом первым сообщило издание 59.ru со ссылкой на родных и близких погибшего.
По данным его друзей и знакомых, Юрий впал в кому и двое суток провёл в реанимации без сознания.
У мужчины была своя мотомастерская, он собирал на заказ необычные мотоциклы и трайки — трёхколесные мотоциклы. Один из них, названный «Дикарь», появлялся в рекламе российского мобильного оператора с актёром и шоуменом Дмитрием Нагиевым.
Кроме того, СМИ неоднократно снимали про Юрия телесюжеты и публиковали новости о нём и его мастерской.
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