Андрей Стрельцов «Парма» на домашней арене была сильней «Астаны» Пермская баскетбольная команда прервала неудачную серию игр после трёх поражений Поделиться Твитнуть

Очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» сыграла дома против казахстанской «Астаны». Подопечные Евгения Пашутина уверенно провели поединок и победили со счётом 82:64.

Самым результативным игроком у победителей стал Би Джей Джонсон, набравший 36 очков, по дабл-даблу сделали Ричард Соломон (10 очков, 10 подборов) и Айзея Риз (15 очков, 12 передач).

«Парма» сумела прервать серию поражений из трёх матчей и поднялась на 11-е место в турнирной таблице.

Свой следующий матч пермский клуб проведёт в среду, 22 ноября. Матч состоится на выезде в Самаре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.