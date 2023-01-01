Андрей Стрельцов

«Парма» на домашней арене была сильней «Астаны»

Пермская баскетбольная команда прервала неудачную серию игр после трёх поражений

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Парма баскетбол

Фото: vk.com/parmabasket

Очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» сыграла дома против казахстанской «Астаны». Подопечные Евгения Пашутина уверенно провели поединок и победили со счётом 82:64.

Самым результативным игроком у победителей стал Би Джей Джонсон, набравший 36 очков, по дабл-даблу сделали Ричард Соломон (10 очков, 10 подборов) и Айзея Риз (15 очков, 12 передач).

«Парма» сумела прервать серию поражений из трёх матчей и поднялась на 11-е место в турнирной таблице.

Свой следующий матч пермский клуб проведёт в среду, 22 ноября. Матч состоится на выезде в Самаре.

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