Андрей Стрельцов «Молот» обыграл действующего чемпиона ВХЛ Победная серия игр у пермской хоккейной дружины достигла 16-ти матчей Поделиться Твитнуть

Фото: ХК

Хоккейный клуб «Молот» провёл заключительную встречу выездной серии игр в Воскресенске. Его соперником стал «Химик», действующий чемпион ВХЛ. Игра получилась сверхупорной и завершилась со счётом 5:6 в пользу гостей.

Шайбу у «молотобойцев» забросили Егор Манин, Руслан Галимзянов, Константин Пархоменко, Иван Ларичев, Владимир Пешехонов и Кирилл Казаков.

Подопечные Павла Зубова продлили победную серию до 16-ти матчей подряд.

Следующую игру чемпионата пермский «Молот» сыграет на своём льду 23 ноября против ХК «Рязань-ВДВ».

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