Андрей Стрельцов «Кама» обыграла ВК «Локомотив-Изумруд» Это вторая «сухая» победа пермских волейболистов в чемпионате Поделиться Твитнуть

В субботу, 18 ноября, «Кама» в Екатеринбурге в первом матче шестого тура чемпионата среди команд Высшей лиги «А» встретилась с принципиальным соперником «Локомотивом-Изумруд».

Первую партию подопечные Владимира Викулова выиграли достаточно уверенно: 19-25. Вторая прошла в более упорной борьбе и завершилась со счётом 22-25. Третий сет вновь остался за пермским клубом. В итоге табло зафиксировало победу гостей с результатом 3-0.

Сегодня, 19 ноября, команды проведут повторный поединок.

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