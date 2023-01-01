Максим Артамонов В Березниках неизвестный избил ребёнка в магазине и скрылся Сейчас пострадавший мальчик лежит в больнице Поделиться Твитнуть

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В субботу, 18 ноября, в магазине Березников неизвестный мужчина избил 11-летнего ребёнка, а затем скрылся на своём автомобиле. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на сообщения пользователей ВКонтакте.

По данным очевидцев, происшествие случилось в 17:30 в магазине «Магнит» (ул. Свердлова, 138). Как рассказали родители пострадавшего мальчика, неизвестный избил его и уехал на автомобиле «Лада Приора». Причина и подробности инцидента не уточняются.

Сейчас ребёнок лежит в больнице, а родные просят земляков сообщить любую информацию о случившемся.

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