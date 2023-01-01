Около 77% жителей Перми принимают участие в больших осенних распродажах Примерно 29% пермяков готовятся к ним заранее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Большинство жителей Перми (77%) совершают покупки в дни ноябрьских распродаж. Это выяснили аналитики Авито. В основном горожане покупают одежду и обувь, при этом 31% не отказывают себе в брендовых вещах по скидкам. 23% респондентов не интересуются такими распродажами. Чаще всего покупки в Чёрную пятницу, Киберпонедельник и 11.11 совершает молодёжь 18-34 лет.

Почти треть участников опроса (29%) активно готовятся к различным акциям, составляя списки покупок и стараясь найти самые интересные предложения. В основном этим занимается молодёжь 18-34 лет. Остальные 71% принимают решение о покупке спонтанно, во время акции.

Среди тех, кто участвует в Киберпонедельнике и аналогичных мероприятиях, 58% изучают цены заранее, чтобы убедиться в выгодности покупки. Большинство опрошенных (38%) готовы потратить от 5 до 10 тыс. руб. в дни распродаж. Следующая категория респондентов (31%) готова потратить от 1 до 5 тыс. руб. Нормальным пределом расходов во время Чёрной пятницы для 19% жителей Перми является сумма до 50 тыс. руб., и только 3% опрошенных готовы потратить больше.

Мужчины, как правило, тратят больше, чем женщины, и они же чаще обращают внимание на товары дорогих брендов. 31% жителей Перми делают покупки у роскошных брендов во время Чёрной пятницы, несмотря на то, что в обычное время они себе такое не позволяют.

В дни скидок большинство жителей Перми предпочитает делать покупки онлайн. Более трети опрошенных (37%) делают покупки в интернет-магазинах и на онлайн-платформах. 47% респондентов сочетают онлайн- и офлайн-шопинг, а 16% предпочитают покупки только в офлайн-магазинах.

Самая популярная категория товаров, в которой жители Перми тратятся во время Чёрной пятницы, — одежда и обувь (55%). На втором месте бытовая техника (51%). Тройку лидеров заканчивает электроника, включая компьютеры, ноутбуки, смартфоны и другую аналогичную технику (49%). Также популярны домашние товары, такие как посуда, постельное бельё и прочее (46%), а также косметика и парфюмерия (39%).

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