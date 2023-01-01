Цена аренды маленьких квартир в Перми с начала года подскочила на 24,9% Причина роста — падающая доступность покупки жилья Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

С начала года в России предложение студий и однокомнатных квартир площадью до 32 кв. м сократилось на 74%, а арендные ставки на данную недвижимость выросли на 16%, до 17 592 руб./мес. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир».

Главная причина роста спроса и цен на аренду лежит в падающей доступности покупки жилья в собственность на первичном и вторичном рынках недвижимости из-за дорожающей ипотеки, считают специалисты. Люди теперь всё чаще предпочитают снимать жильё, нежели покупать. И выбирают малогабаритки, так как они на 12% дешевле обычных «однушек».

В Перми средняя аренда малогабаритки размером до 32 кв. м с начала 2023 года увеличилась в цене на 24,9%, достигнув уровня 17,1 тыс. руб. в месяц.

Рост зафиксирован в 67 городах страны, где проводилась аналитика, в трёх городах цены снизились.

Больше всего подорожала аренда маленьких квартир в Чебоксарах (+45%), максимальное снижение произошло в Якутске (—6,1%).

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