На второй этап строительства нового съезда с промузла «Осенцы» власти готовы потратить 84,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

особая экономическая зона Осенцы

permkrai.ru

Краевые власти объявили аукцион на поиск подрядчика, который будет заниматься реализацией второго этапа по строительству дополнительного съезда с промузла «Осенцы» в Перми. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 6 декабря. Подведение итогов назначено на 11 декабря. Начальная (максимальная) стоимость работ — 84,9 млн руб.

Согласно техзаданию, исполнитель должен переустроить коммуникации на участке, принадлежащем АО «Транснефть-Прикамье» и ООО «Лукойл-Пермь». Срок выполнения работ — с 5 января по 31 августа 2024 года.

Напомним, что строительство дополнительного съезда с Осенцовского промузла началось в 2022 году, завершение работ планируется в декабре 2024 года.

Новый участок двухполосной дороги длиной 1,95 км соединит ул. Промышленную с Нестюковским трактом. В ноябре 2022 года подрядчик ООО «ТехДорГрупп» успешно завершил работы по строительству кольцевой развязки на Нестюковском тракте.

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