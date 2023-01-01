На второй этап строительства нового съезда с промузла «Осенцы» власти готовы потратить 84,9 млн рублей
Краевые власти объявили аукцион на поиск подрядчика, который будет заниматься реализацией второго этапа по строительству дополнительного съезда с промузла «Осенцы» в Перми. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Заявки принимаются до 6 декабря. Подведение итогов назначено на 11 декабря. Начальная (максимальная) стоимость работ — 84,9 млн руб.
Согласно техзаданию, исполнитель должен переустроить коммуникации на участке, принадлежащем АО «Транснефть-Прикамье» и ООО «Лукойл-Пермь». Срок выполнения работ — с 5 января по 31 августа 2024 года.
Напомним, что строительство дополнительного съезда с Осенцовского промузла началось в 2022 году, завершение работ планируется в декабре 2024 года.
Новый участок двухполосной дороги длиной 1,95 км соединит ул. Промышленную с Нестюковским трактом. В ноябре 2022 года подрядчик ООО «ТехДорГрупп» успешно завершил работы по строительству кольцевой развязки на Нестюковском тракте.
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