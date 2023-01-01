Глава СКР может встретиться с людьми из аварийного посёлка в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин планирует встретиться с жителями аварийного посёлка Углеуральского Пермского края. Об этом им сообщили представители СКР. Дату встречи пока не определена, но им обещали предварительно уведомить о ней. В случае, если людей начнут принудительно выселять из домов, им рекомендовано немедленно обращаться в «горячую линию» Следственного комитета РФ. Об этом пишет perm.aif.ru.

Жителям посёлка, проживающим в аварийных домах, в конце октября были высланы письма о срочном выселении до 1 декабря 2023 года из-за непригодности домов для проживания. Жильцам было предложено подать заявления на получение временного жилья в общежитиях из маневренного фонда. В случае отказа или отсутствия заявлений от властей поступали угрозы подать иск в суд на принудительное выселение.

Жители поселка считают, что планируемый срочный снос зданий является возмездием администрации за участие в передаче о проблемах посёлка на федеральном канале. Они сообщили, что вынуждены проживать без центрального отопления в разрушающихся домах, а обещания переселения от властей затягиваются на несколько лет. В июле 2023 года в связи с нарушениями жилищных прав граждан было возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин потребовал доклада о ходе расследования у главы Следственного управления по Пермскому краю Дениса Головкина.

Представители администрации пояснили, что в настоящее время в регионе реализуется программа по переселению граждан из аварийных домов до 1 января 2017 года, а остальные должны ждать включения в следующую программу, запланированную на 2025-2030 годы.

Жители аварийных домов заявили, что не намерены покидать свои квартиры и подали иски к администрации, требуя выплатить за жильё суммы, определённые независимыми экспертами. Однако, местные власти провели собственную оценку и значительно снизили стоимость жилых помещений.

Александр Бастрыкин запросил повторный доклад у главы Следственного управления по Пермскому краю в связи с уголовным делом, возбужденным по факту нарушений жилищных прав в посёлке Углеуральском. Он ждёт информации о ходе расследования и работе по восстановлению жилищных прав жителей поселка.

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