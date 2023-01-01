ЗАГС: пермяки всё чаще дают детям необычные имена Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском управлении ЗАГС администрации Перми сообщили, что в последнее время родители становятся всё более смелыми и экспериментируют с выбором имени для своих детей, предпочитая необычные и редкие варианты.

Среди мальчиков, родившихся в Перми в этом году, можно встретить такие необычные имена, как Адриан, Август, Авраам, Даниэль, Ратмир, Тим, Клемент, Таир, Лука, Тамерлан, Демьян, Мартин, Климентий, Дамиан, Димир, Теодор, Кристиан, Леон, Лукиан и Фрол.

Девочки также не остались в стороне и получили необычные имена в этом году. В Перми появились Агата, Авелина, Айлина, Афина, Алекса, Лилит, Каталея, Таяна, Эвия, Виталина, Даяна, Марьяна, Изабелла, Сильвана-Оливия, Ляля, Нэлли, Ясмина, Лора, Ясна, Яся, Хлоя, Анита, Микаэла, Изабель, Златослава, Теона, Эвангелина, Иоланта, Бьянка, Рогнеда, Мелисса и Нонна.

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