Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Чердыни будет построен туристический информационный центр Открытие планируется на 2024 год Поделиться Твитнуть

Чердынь

Константин Долгановский

Правительство Пермского края утвердило субсидию на строительство туристического информационного центра в Чердыни.

По словам министра туризма Пермского края Юлии Ветошкиной, Чердынь — одно из самых перспективных туристических направлений региона, турпоток в этот город и окружающие территории постоянно растёт, и благодаря появлению новых гостиниц и глэмпингов туристы стали задерживаться в городе в среднем на четыре дня. Чердынь проявляет активную заинтересованность в открытии туристического информационного центра и находится в высокой степени готовности: уже есть дизайн-проект, завершается подготовка проектно-сметной документации, определено место расположения учреждения на центральной площади города.

По представлению Юлии Ветошкиной, правительство утвердило размер субсидии Чердынскому городскому округу на открытие туристического информационного центра: в 2024 году муниципалитет получит 6,7 млн руб.

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