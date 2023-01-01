В ГИБДД предупредили об ограничении движения на автодороге «Пермь — Екатеринбург — Нестюково» Поделиться Твитнуть

фото: администрация Пермского МО

В субботу, 18 ноября, с 17:00 до 18:30 час. будет временно ограничено движение на 4 км автодороги «Пермь — Екатеринбург — Нестюково» в направлении с. Лобаново.

Как пояснили в ГИБДД, сотрудники следственного отдела по Пермскому округу будут проводить следственный эксперимент по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб пешеход. Инспекторы просят водителей заблаговременно выбирать пути объезда.

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