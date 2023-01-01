На трассе Пермь — Екатеринбург загорелась придорожная гостиница Площадь возгорания превысила 1 тысячу квадратных метров Поделиться Твитнуть

На 290 км трассе Пермь — Екатеринбург (Свердловская область) загорелась кровля придорожной гостиницы «Дружинино». Площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ликвидации возгорания заняты 25 пожарных и 8 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал и постояльцы успели покинуть горящее здание.

Как сообщают очевидцы, второй этаж гостиницы полностью уничтожен огнём.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.