Андрей Стрельцов «Молот» одержал 15-ую победу подряд В чемпионате ВХЛ пермская команда обыграла ХК «Рязань-ВДВ» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В чемпионате ВХЛ пермский «Молот» одержал победу в Рязани. Поединок против «десантников» завершился со счётом 3:0 в пользу гостей. ​ Шайбы в пермской команде забросили Егор Манин, Максим Игнатович и Денис Дюрягин.

Отметим, что второй матч подряд на ноль отстоял голкипер пермяков Даниил Кудашев.

Заключительную игру выездной серии «Молот» проведет в воскресенье, 19 ноября, против «Химика» в Воскресенске.

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