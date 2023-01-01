Алёна Бронникова Владелец участка на месте дома с Есениным в Перми планирует построить ЖК и парк Для этого рассматривается возможность изменения территориальной зоны Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На участке в границах улиц Луначарского, Куйбышева, Пушкина и Комсомольским проспектом в Перми может смениться территориальная зона. Соответствующее заявление поступило в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа (ПЗЗ).

Владелец участка по ул. Луначарского, 87, где раньше стоял долгострой с портретом Есенина, ООО «ЭкоИнвест» обратился с просьбой установить зону смешанной и общественно-деловой застройки (Ц-СМ). Как уточнили «Новому компаньону» в краевом минимущества, соответствующая зона устанавливается для комплексного развития территории (КРТ).

Согласно предварительной концепции, здесь планируются социальные объекты. На части площадки застройщик обустроит парк. Саму концепцию КРТ представят комиссии после общественных обсуждений.

«В рамках концепции предусматривается обустройство парка, реализовывать его будет инвестор. На перекрёстках улиц Пушкина, Куйбышева и Луначарского есть ограничения по имеющимся объектам культурного наследия, поэтому фасадные решения будут прорабатываться совместно с Инспекцией», — рассказала председатель комиссии Лариса Ведерникова.

Заявление было рассмотрено на заседании комиссии по ПЗЗ 16 ноября. По итогам рассмотрения вопроса проект направили на общественные обсуждения.

Ранее на участке, о котором идёт речь, находился недостроенный корпус Пермской медицинской академии (сейчас ПГМУ). Пермский стрит-арт-художник Александр Жунёв нарисовал в 2009 году на нём граффити-портрет Сергея Есенина. ООО «ЭкоИнвест» приобрело землю в 2011 году. Здесь планировалось построить высотные жилые дома, но из-за ограничений по высоте строительства в центре Перми (не более 20 м, шесть этажей) проект реализовать не удалось.

Летом 2017 года «дом с Есениным» демонтировали, сейчас здесь находится парковка. Весной прошлого года стало известно, что «ЭкоИнвест» вновь разрабатывает концепцию жилой застройки своего участка.

В ноябре 2023-го краевое минимущества издало приказ о разработке проекта планировки и межевания территории площадью 5,2 га, ограниченной Комсомольским проспектом, улицами Луначарского, Пушкина и Куйбышева. Из документа следует, что на этой земле планируется многофункциональная (жилая и нежилая) застройка.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.