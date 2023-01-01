В Пермском крае будут судить директора ООО, уклонившегося от уплаты 63 млн рублей налогов Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении главы коммерческой организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По данным следствия, в период с января 2016 года по март 2018 года обвиняемый, занимая должность директора ООО, намеренно уклонялся от уплаты налогов и страховых взносов, применяя в налоговых декларациях и расчётах по страховым взносам заведомо ложные данные.

В результате этого преступного действия Российской Федерации был причинен ущерб в размере свыше 63 млн руб. в виде упущенных налоговых и сборных поступлений.

На данный момент следствием собран достаточный объём доказательной базы, уголовное дело с подписанным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе следкома.

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