В Пермском крае будут судить директора ООО, уклонившегося от уплаты 63 млн рублей налогов
Следователи СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении главы коммерческой организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
По данным следствия, в период с января 2016 года по март 2018 года обвиняемый, занимая должность директора ООО, намеренно уклонялся от уплаты налогов и страховых взносов, применяя в налоговых декларациях и расчётах по страховым взносам заведомо ложные данные.
В результате этого преступного действия Российской Федерации был причинен ущерб в размере свыше 63 млн руб. в виде упущенных налоговых и сборных поступлений.
На данный момент следствием собран достаточный объём доказательной базы, уголовное дело с подписанным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе следкома.
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