Застройщик PAN City Group стал победителем международной премии в сфере девелопмента Поделиться Твитнуть

Вчера на премии PROESTATE&TOBY Awards проект компании был признан лучшим в номинации «Бизнес-центр класса Б. Регионы».

В октябре 2023 года застройщик PAN City Group завершил масштабный проект редевелопмента исторического здания Управления городского телефона и телеграфа в Санкт-Петербурге, приспособив его для современного использования.

Здание в стиле неоклассицизм, расположенное вблизи Исаакиевского собора и Невского проспекта, признано объектом культурного наследия. С домом №15 по Почтамтской улице связана история развития телеграфа — ключевого средства коммуникации в Российской империи XIX — начала ХХ века — и история ведомства, обеспечивавшего его работу. Здание, имеющее большое культурно-историческое значение в качестве образца русской гражданской архитектуры, а также в качестве примера ведомственного здания, частые перестройки и модернизация которого были обусловлены стремительным развитием электрических средств коммуникации, к концу XX века пришло в упадок и частично пустовало.

Перед компанией PAN City Group стояли глобальные задачи: вернуть зданию Управления городского телефона и телеграфа исторический облик и дать ему новую жизнь. Был проведен целый комплекс строительно-монтажных и реставрационных работ. В частности, восстановлен фасад, воссозданы исторический переход между корпусами, чугунные колонны 1913 года, потолочная лепнина бального зала, оконные проемы с видом на Исаакиевский собор.

Символом непрерывной связи времен и преемственности технологического прогресса, значимой частью которого было Здание Управления городского телефона и телеграфа, стало создание в нем функционального офисного пространства для компаний, проектирующих умные решения и разрабатывающих технологии будущего. Организация помещений отвечает принципам минимализма, демократичности, функциональности, максимальной открытости и освещенности. Связь времен в интерьере отражена в восстановлении и выделении классических элементов, которые создают декорации для современных рабочих процессов. Классика олицетворяет вечное, испытанное временем. Современные детали и элементы подчеркивают скорость и динамику изменения. Их противоречивое сочетание создает ощущение многогранности пространства. В будущем в здании разместится умный бизнес-центр «Телеграф», часть помещений здания займет офис телекоммуникационной компании ЭР-Телеком.

Познакомиться с удивительной историей Здания Управления городского телефона и телеграфа и узнать подробнее о проекте компании PAN City Group, который был удостоен международной премии в сфере девелопмента, вы можете на сайте panperm.ru.

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