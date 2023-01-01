Экспорт продукции АПК из Пермского края вырос на 13% За 10 месяцев он составил 19,8 млн долларов США Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Минагро Пермского края

С января по октябрь этого года экспорт пищевой продукции из Пермского края сложился в сумме 19,8 млн долларов США (в сопоставимых ценах). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 13% (17,4 долларов США), сообщают в краевом минагро.

В этом году в структуре внешнеэкономической торговли отмечается продолжение тенденций, которые были выражены в начале года. В частности, заметен рост молокосодержащих и сырных продуктов за счёт работы молокоперерабатывающих предприятий на территории Прикамья. Кроме того, фиксируется увеличение доли экспорта безалкогольных напитков, сливочного масла и кондитерских изделий.

Продукция АПК региона в основном экспортировалась в Казахстан, Белоруссию и Азербайджан.

Развитие экспорта товаропроизводителей Пермского края реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.

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