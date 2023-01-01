Екатерина Артёмова За десять месяцев в бюджет Пермского края поступило 196,8 млрд рублей Это 93% от годового плана Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минфин Пермского края опубликовал основные параметры исполнения регионального бюджета по состоянию на 1 ноября 2023 года. За десять месяцев в краевую казну поступило 196,8 млрд руб. Это 93% от годового плана доходов, который составляет 211,7 млрд руб.

По налогу на прибыль организаций в бюджет поступило 78,3 млрд руб. (110,1% от плана). Платежи по НДФЛ составили 36,9 млрд руб. (82,8%), по имущественным налогам — 17,3 млрд руб. (90,1%). Акцизов поступило на 11,9 млрд руб. (91,9%), налогов на совокупный доход — на 9,7 млрд руб. (86,4%).

Расходы бюджета региона на 1 ноября составили 186,5 млрд руб., или 71,9% от плана (всего расходы в текущем году должны составить 259,3 млрд руб.). Больше всего средств за десять месяцев этого года было направлено на реализацию программ в сферах образования (45,3 млрд руб.), здравоохранения (30,7 млрд руб.) и транспорта (30,5 млрд руб.).

На данный момент бюджет Прикамья исполняется с профицитом в 10,3 млрд руб. Однако по итогам 2023 года прогнозируется дефицит в размере 47,6 млрд руб.





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