Екатерина Артёмова Власти Перми продали участки для размещения магазина и спортивной площадки Победители аукционов единовременно заплатят в бюджет города 19,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Аукционная документация

Администрация Перми подвела итоги аукциона по продаже и аренде четырёх муниципальных земельных участков. Как следует из протокола результатов торгов, мэрии удалось реализовать с торгов два лота.

На участок по ш. Космонавтов, 399в площадью 9 тыс. кв. м, на котором разрешено строительство административного здания с магазином, гаражом и складским помещением, претендовали четыре компании. В итоге право на заключение договора аренды этого участка выиграло ООО «А-Терм», предложившее ежегодно платить за него 6,2 млн руб. Начальная цена лота составляла 6 млн руб. Компания будет арендовать землю в течение 7 лет и 4 месяцев. В соответствии с условиями договора, победитель сразу должен внести платёж за первые три года, то есть 18,6 млн руб.

Желание арендовать участок по ул. Братской, 100а площадью 2,6 тыс. кв. м под размещение спортивной площадки выразили пять компаний и предпринимателей. Победителем аукциона по этому лоту стал ИП Данил Масленников, который предложил арендную плату в размере 279,6 тыс. руб. в год при начальной цене 271,4 тыс. руб. Договор рассчитан на 10 лет. Бизнесмен также должен сразу оплатить первые три года аренды — 838,7 тыс. руб.

На торги по участку по ул. Промышленной, з/у 98е под размещение промышленного объекта (9,2 млн руб. в год.) и участку по ул. Бригадирской, 13 под ветклинику (752 тыс. руб. в год) поступило по две заявки, однако на сами аукционы никто из участников не явился, и торги признали несостоявшимися.

Изначально на торги был выставлен ещё один лот — участок по ул. Бригадирской, 11б площадью 4 тыс. кв. м. под автомастерскую (1,1 млн руб. в год). Однако затем аукцион по этому участку отменили.

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