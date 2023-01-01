Почта России выпустила конверты с изображением стелы «Пермь – город трудовой доблести» Также изготовлен специальный почтовый штемпель с оттиском полевой реактивной артиллерии «Катюша» Поделиться Твитнуть

Почта России представила конверты, украшенные изображением стелы «Пермь — город трудовой доблести». Этот памятник был открыт в октябре в краевом центре. Кроме того, был создан специальный почтовый штемпель с отпечатком полевой реактивной артиллерии «Катюша». Об этом сообщила директор регионального управления Почты России Наталия Доронина.

На конвертах нанесена почтовая марка «А», что означает, что для отправки писем весом до 20 г не требуется добавлять дополнительные марки. Всего изготовлено 200 тыс. экземпляров конвертов. Они поступят в отделения города и края уже в ноябре, после церемонии специального гашения.

Отмечается, что каждый, кто захочет, сможет посетить центральное почтовое отделение Перми (ул. Ленина, 28) и поставить отпечаток памятного штемпеля. Он будет храниться в местном главпочтамте в течение пяти лет. Почтовые отправления с отпечатком специального гашения имеют особую историческую и филателистическую ценность.

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