Суд обязал муниципалитет в Прикамье зажечь Вечный огонь Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Осинский районный суд в Пермском крае по иску прокуратуры обязал муниципалитет привести в нормативное состояние находящийся в собственности властей Мемориальный комплекс Великой Отечественной войны.

Надзорным органом было установлено, что власти Осинского округа не обеспечили постоянное горение Вечного огня на мемориале. Кроме этого, часть объекта находится в ненормативном состоянии: имеются трещины и сколы.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. В ведомстве отметили, что проконтролируют фактическое исполнение судебного решения.

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