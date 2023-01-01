Суд обязал муниципалитет в Прикамье зажечь Вечный огонь
Осинский районный суд в Пермском крае по иску прокуратуры обязал муниципалитет привести в нормативное состояние находящийся в собственности властей Мемориальный комплекс Великой Отечественной войны.
Надзорным органом было установлено, что власти Осинского округа не обеспечили постоянное горение Вечного огня на мемориале. Кроме этого, часть объекта находится в ненормативном состоянии: имеются трещины и сколы.
Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. В ведомстве отметили, что проконтролируют фактическое исполнение судебного решения.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.