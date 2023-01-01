Андрей Стрельцов Пермяк стал обладателем Кубка России по плаванию Он сумел завоевать три медали в своей возрастной категории Поделиться Твитнуть

Антон Ястребков

permkrai.ru

В Казани прошёл юбилейный XXX Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс». На нём выступило более 1100 участников из разных регионов России. Достойные результаты показал пермский спортсмен Антон Ястребков.

Выступая за команду Gold Swim Masters, он завоевал золотую медаль на дистанции 50 м брассом. Его результат (28,28 сек.) обеспечил ему первое место в возрастной категории 25-29 лет и третье место в абсолютной категории среди сотни сильнейших пловцов страны.

Также в активе Ястребкова серебряная медаль за 100 м комплексным плаванием​ и бронзовая награда за 100 м брассом.

​

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.