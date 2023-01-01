В пермском манеже «Спартак» инспекция Госстройнадзора выявила ряд недочётов Подрядчик приступил к их устранению Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Павла Черепанова

В четверг, 16 ноября, состоялась выезд в манеж «Спартак» (Пермь, ул. Рабочая, 9) Инспекции государственного строительного надзора Пермского края. Как сообщила начальник управления капитального строительства администрации Перми Ирина Чиркова, строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте завершены, при этом инспекторы выявили ряд недочётов, которые подрядчик «отработает».

«Теперь необходимо получить результаты итоговой проверки по соответствию объекта проектному решению», — передаёт слова Чирковой пресс-служба Пермской гордумы. По мнению чиновницы, в целом, все помещения манежа к работе готовы.

В «Спартаке» уже оборудован 200-метровый беговой круг, обустроен сектор для толкания ядра, для прыжков в длину и высоту, трибуны, судейская и комментаторская кабины, тренажёрный зал с раздевалками, помещения для занятий спортивной борьбой и бадминтоном, а также медико-диагностический центр. В общей сложности манеж сможет принимать до 700 чел. в день.

По словам председателя городского спорткомитета Сергея Сапегина, также благоустроена и оснащена тренажёрами территория перед зданием, что позволит МАУ ДО «Спортивная школа «Спартак» реализовывать дополнительные образовательные программы по спортивной подготовке, а также вести спортивно-оздоровительную работу, занятия физкультурно-оздоровительной направленности (систематические занятия и разовые посещения). Кроме того, будут организованы занятия с инструктором по северной ходьбе, йоге, бегу, общей физической подготовке.

Напомним, инвестпроект по реконструкции легкоатлетического манежа «Спартак» с лета 2021 года реализует Строительно-монтажный трест № 6. Общая стоимость реконструкции оценивалась в 485 млн руб. Сдача объекта планировалась на 2023 год.

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