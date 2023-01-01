«Уралхим» и Вячеслав Moff представляют арт-проект «#ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждому» Поделиться Твитнуть

Группа «Уралхим» и популярный пермский художник-иллюстратор Вячеслав Каменских (Вячеслав Moff) объединились для воплощения масштабного проекта в области уличного искусства «#ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждому». В результате коллаборации в шести городах России, а также на предприятиях «Уралхима» появятся муралы, символизирующие миссию компании: «Мир без голода — это наша цель».

Масштабные арт-объекты на тему продовольственной безопасности придуманы и спроектированы сотрудниками «Уралхима» совместно с арт-группой во главе с Вячеславом Moff. Первый паблик-арт появится уже в этом году в одном из регионов деятельности Группы «Уралхим» — в Соликамске Пермского края. В 2024 году муралы будут созданы на зданиях в Березниках (Пермский край), Перми, Кирово-Чепецке (Кировская область), Тольятти (Самарская область) и Воскресенске (Московская область).

Цель арт-коллаборации — рассказать о важности мировой продовольственной безопасности понятным каждому человеку языком уличного искусства, создать объединяющие смыслы для сотрудников производственных активов Группы и жителей регионов, а также способствовать развитию кросс-культурных связей между сообществами на всей географии присутствия компании.

Мировая продовольственная безопасность сегодня является одним из важнейших условий устойчивого развития человечества. В последние десятилетия она сталкивается со множеством вызовов, главными из которых являются: изменение климата, эпидемиологические угрозы и дисбалансы в развитии мировой экономики. Применение инновационных и качественных минеральных удобрений — один из главных ответов человечества на данные вызовы.

«Мир без голода — это наша цель». Так звучит миссия Группы «Уралхим», представленная в начале 2023 года. Как мировой лидер в производстве удобрений и создании инновационных решений для сельского хозяйства, компания осознает значимость своего вклада в обеспечение продовольственной безопасности планеты на фоне роста населения и сокращения объема пахотных земель. Миссия «Уралхима» призвана укрепить чувство единства команды на этом пути и вдохновить каждого сотрудника на достижение новых устойчивых результатов в постоянно меняющемся мире.

Вячеслав Каменских (Вячеслав Moff) — популярный художник-иллюстратор из Перми, который более 20 лет активно занимается развитием уличного искусства в России. Муралы Вячеслава Каменских украшают здания Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Перми и других городов.

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