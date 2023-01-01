Максим Артамонов Новым начальником контрольного департамента Перми стал Игорь Долгих Он будет обеспечивать взаимодействие мэрии с надзорными органами Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Глава Перми Эдуард Соснин назначил новым начальником городского контрольного департамента Игоря Долгих, который приступил к обязанностям 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Основные задачи, которые поставлены перед новым руководителем, — организация и обеспечение взаимодействия администрации Перми с внешними надзорными и контрольными органами, а также обеспечение комплекса мероприятий в сфере благоустройства.

В пресс-службе мэрии пояснили, что Игорь Долгих более 20 лет служил в органах внутренних дел РФ, а с 2022 года занимал должность начальника сектора потребительского рынка в администрации Свердловского района Перми.

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