Максим Артамонов
Новым начальником контрольного департамента Перми стал Игорь Долгих
Он будет обеспечивать взаимодействие мэрии с надзорными органами
Глава Перми Эдуард Соснин назначил новым начальником городского контрольного департамента Игоря Долгих, который приступил к обязанностям 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Основные задачи, которые поставлены перед новым руководителем, — организация и обеспечение взаимодействия администрации Перми с внешними надзорными и контрольными органами, а также обеспечение комплекса мероприятий в сфере благоустройства.
В пресс-службе мэрии пояснили, что Игорь Долгих более 20 лет служил в органах внутренних дел РФ, а с 2022 года занимал должность начальника сектора потребительского рынка в администрации Свердловского района Перми.
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