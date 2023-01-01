Группа «Уралхим» представит стенд на выставке «Образование и карьера» Поделиться Твитнуть

Фото: Виктория Тарасенко

Группа «Уралхим» станет одним из ключевых участников выставки «Образование и карьера», которая пройдет в культурно-выставочном центре «Пермь Экспо» с 16 по 19 ноября.

На стенде Группы «Уралхим» соискатели смогут узнать о возможностях стажировки и трудоустройства в подразделениях Компании, расположенных в Пермском крае. Это производства азотных удобрений — филиал «ПМУ» в Перми и филиал «Азот» в Березниках, сервисные подразделения — филиал «Объединенный центр обслуживания» и ООО «Уралайтех» в Перми, а также рудоуправления «Уралкалия» в Березниках и Соликамске.

Представители «Уралхима» также познакомят посетителей стенда с миссией Компании ««Уралхим» — мировой лидер в производстве удобрений и создании инновационных решений для сельского хозяйства. Мы заботимся о большом и стабильном урожае, чтобы обеспечить людей продовольствием. Мир без голода — это не просто мечта, а наша миссия», слоганом «Потому что еда нужна каждому!», проведут мастер-классы «Удобрения для комнатных растений» и «Сокровища Пермского моря».

Для всех желающих подготовлена викторина с вопросами об «Уралхиме» и призами с фирменной символикой. VR-очки позволят посетителям стенда отправиться на экскурсию по шахте на глубине 400 метров и своими глазами увидеть работу комбайнов, добывающих ценный для растений калий.

Стенд расположится на первом этаже выставочного центра «Пермь Экспо». Он будет работать по графику выставки «Образование и карьера»: с 16 по 18 ноября с 10:00 до 20:00 и 19 ноября с 10:00 до 17:00, по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59. Вход свободный.





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