Пермский УДС «Молот» взыскал с БК «Парма» 940,4 тысячи рублей Клуб собирается оспаривать решение суда Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

По решению краевого арбитражного суда, Фонд развития пермского баскетбола «Парма» (учредитель одноименного баскетбольного клуба) обязан выплатить ООО «Молот» (управляет универсальным дворцом спорта «Молот») 940,4 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее уже сообщалось о задолженностях фонда перед «Молотом» по четырём договорам аренды помещений дворца спорта за период с августа 2022 года по февраль 2023 года. В июне «Молот» подал иск в суд, требуя взыскать с «Пармы» 8,4 млн рублей, однако эта сумма позже была снижена до 1,8 млн рублей. В конечном итоге суд решил, что «Парма» должна заплатить 940,4 тыс. руб.

Баскетбольный клуб «Парма» не согласен с решением суда и сообщил о своем намерении оспорить его.

УДС «Молот» ранее принадлежал ПАО «Мотовилихинские заводы», но в результате аукциона в рамках банкротства предприятия спортивный объект был выкуплен АО «Корпорация развития Пермского края» в декабре 2021 года. В сентябре 2022 года КРПК учредила ООО «Молот» для управления УДС.

УДС «Молот» является постоянной площадкой для домашних матчей баскетбольного клуба «Парма».

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