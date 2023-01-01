В Перми полицейские открыли огонь по машине с пьяным водителем за рулём Пассажир автомобиля ранен Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми полицейские открыли огонь из автомата по автомобилю нарушителей во время погони. По сообщению краевой ГИБДД, инцидент произошёл на ул. Гайвинской, когда наряд ДПС заметил автомобиль ВАЗ без госномеров. Полицейские потребовали водителя остановиться, но тот решил скрыться, и началась погоня.

В попытке остановить беглеца правоохранители сначала выстрелили в воздух, а затем открыли огонь по колёсам автомобиля. Только после этого машина съехала на обочину.

Полиция задержала водителя. Им оказался 19-летний молодой человек. Он был за рулём в состоянии алкогольного опьянения и лишён водительских прав. В результате погони одна из пуль попала в спину пассажира легковушки, 23-летний мужчина был доставлен в госпиталь для оказания медицинской помощи.

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