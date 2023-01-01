Екатерина Артёмова В Пермском крае продолжается снижение цен на бензин За минувшую неделю топливо в регионе подешевело ещё на 7 копеек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 6 по 12 ноября средняя потребительская цена на автомобильный бензин в Пермском крае снизилась на 7 коп. — до с 54,95 до 54,88 руб. за литр. Такие данные содержатся в еженедельном отчёте Росстата об объёме производства нефтепродуктов и потребительских ценах на них.

Бензин марки АИ-92 за прошлую неделю подешевел на 12 коп. — с 49,87 до 49,75 руб., АИ-95 на 4 коп. — с 54,22 до 54,18 руб. Стоимость бензина АИ-98 и выше не изменилась — 67,69 руб.

Вместе с тем зафиксировано удорожание дизельного топлива на 16 коп. — с 63,50 до 63,66 руб.

Снижение средней цены на бензин в Прикамье наблюдается с конца сентября. В целом за это время литр бензина в регионе подешевел на 90 коп. Дизель сейчас стоит на 74 коп. меньше, чем два месяца назад.

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