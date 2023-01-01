Депутат Пермской гордумы прокомментировал индексацию тарифов на перевозку пассажиров Стоимость проезда в общественном транспорте увеличится уже в следующем году Поделиться Твитнуть

Пермская городская Дума

В октябре представители администрации и Пермской городской думы провели круглый стол на тему «Об индексации тарифов на перевозку пассажиров». Департамент транспорта представил депутатам планы изменений в сети общественного транспорта, а также расчёт тарифной сетки перевозки пассажиров на ближайшие три года.

В администрации отметили, что цена проезда формируется в результате деления стоимости транспортной работы на численность пассажиропотока. Устанавливать новую цену департамент имеет право только раз в год, начиная с 15 апреля очередного периода. В начале текущего года тариф проиндексировали до 35 руб., в следующем — его планируется проиндексировать до 37 руб., в 2025 году стоимость проезда может ещё вырасти и составит 39 руб., а в 2026-м — 40 руб.

В администрации объясняют, что тарифы были рассчитаны в рамках планирования средств городского бюджета, которые направят на развитие транспортной отрасли Перми. При этом будут сохранены все существующие льготы и возможности, позволяющие пассажирам экономить на оплате, но их проиндексируют на 5,7%. Средняя стоимость одной поездки по гражданским проездным в зависимости от частоты использования составит от 18 до 35 руб., а по льготным — от 14 до 26 руб.

Депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев обратил внимание, что число безбилетников не уменьшается, поэтому администрации нужно пересмотреть возможность покрытия этой доли расходов бюджета, например, снизить тарифы за счёт финансирования из бюджета.

«Доля безбилетников сохраняется на уровне 18%. «Утешением» может быть, разве что, то, что в этих процентах «злостными» неплательщиками, которые принципиально не платят вообще, являются 11%. «Частичными» неплательщиками, которые имеют оплаченный проездной, но не всегда отмечают оплату по нему проезда, являются порядка 7% пассажиров», — отметил депутат.

В администрации Перми при этом сообщили, что уровень роста цен на топливо, запчасти превышает уровень индексации. И повышение стоимости проезда необходимо для покрытия этих расходов и дальнейшего развития отрасли.

«Предложений о снижении тарифов за счёт большего участия в их формировании бюджета на сей раз не было. Зато было предложение учесть сезонное увеличение грязи на улицах и принять меры для своевременной уборки салонов подвижного состава. На этом круглый стол, свою работу закончил», — резюмировал депутат Сторожев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.