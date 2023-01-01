Пермские тепловые сети получили паспорт готовности к зиме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Энергетики Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» получили паспорт готовности к работе в осенне-зимнем периоде 2023-2024 гг. Соответствующее решение приняла комиссия администрации города Перми. Документ подписан на основании результатов проверки с участием представителей муниципалитета.

Паспорт готовности к работе в осенне-зимнем периоде 2023-2024 гг. — базовый документ для энергокомпании, являющийся официальным подтверждением технической и квалификационной готовности к работе в любых погодных условиях. Получение документа стало итогом большого объема мероприятий, реализованных пермскими энергетиками Пермского филиала ПАО «Т Плюс» в 2023 году.

Отопительному сезону 2023-2024 гг. предшествовала масштабная ремонтная кампания. В ходе подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок энергетики «Т Плюс» провели профилактику 2056 км теплосетей в краевой столице, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты. Подготовлено оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций, 372 центральных тепловых пунктов.

В год 65-летия Пермских тепловых сетей обновлены 22 км трубопроводов на улицах Баумана, Шахтерская, Запорожская, Малкова, Кабельщиков, Нефтяников, Котовского, Попова, Связистов, в правобережной части города — на улицах Сивашской, Липатова, Маршала Рыбалко и др.

Комплекс принятых мер позволит энергетикам «Т Плюс» надежно снабжать жителей теплом и горячей водой в отопительном сезоне 2023-2024 гг.





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