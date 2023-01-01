Пермяку, ударившему девушку 20 раз ножом, предъявили обвинение в убийстве Молодой человек арестован Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Следователи СКР по Пермскому краю предъявили обвинения в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) ранее судимому 23-летнему жителю Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, утром 9 ноября в Соликамске обвиняемый, находясь на территории частного домовладения с 23-летней девушкой, с которой познакомился в соцсетях, во время вспыхнувшей ссоры взял кухонный нож и нанёс им 20 ударов по телу потерпевшей. От полученных ранений жертва скончалась на месте.

Обвиняемый с места преступления скрылся, но благодаря оперативным действиям правоохранителей его удалось задержать в тот же день. В ходе допроса молодой человек дал признательные показания.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемого под стражу.





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