Андрей Стрельцов «Молот» обыграл ХК «СКА-Нева» Это четырнадцатая победа подряд для пермской хоккейной дружины Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Очередной матч в рамках чемпионата ВХЛ «молотобойцы» вновь сыграли в Санкт-Петербурге. На этот раз соперником стал ХК «СКА-Нева». Подопечные Павла Зубова одержали «сухую» победу, забросив в ворота питерцев две безответные шайбы. ​ Они на счету Дмитрия Воробьева и Константина Рыжова.

Это победа стала четырнадцатой по счету для пермской команды. «Молот» находится на третьем месте в турнирной таблице.

Уже в пятницу, 17 ноября, в Рязани пермская команда проведёт свой очередной поединок.

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