На улице Сибирской в Перми обновят памятник Александру Пушкину Поделиться Твитнуть

В Перми на ул. Сибирской обновляют памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину и декоративные рельефы с изображениями из известных сказок. Об этом сообщи мэр города Эдуард Соснин.

— Сейчас два рельефа сняты, но не переживайте, они не пропали, а переданы в мастерские, где будет проведена их реставрация, — сообщил градоначальник. — Сам памятник поэту почистят. Также будет заменена гранитная облицовка колон и крыш парапетов. После завершения работ у памятника появится архитектурная подсветка.

Параллельно продолжаются работы по обновлению постамента памятника Николаю Славянову, выдающемуся инженеру и изобретателю метода дуговой сварки металлов с использованием электродов. Памятник находится на пл. Дружбы в Мотовилихинском районе. В этом году планируется замена гранитной облицовки.

Кроме того, также ведётся работа по обновлению облицовки на стеле «Подвиг народа бессмертен» на ул. Репина, 20, в Орджоникидзевском районе города.

Завершение всех работ планируется в текущем году.

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