«Единая Россия» обеспечила в федеральном бюджете расходы на ключевые направления соцполитики и экономики Государственное финансирование будет направлено на реализацию поручений президента и положений народной программы партии Поделиться Твитнуть

Федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов с учётом поправок «Единой России» принят во втором, основном, чтении. Увеличение расходов предусматривается на все приоритетные сферы. Только на социальную политику они вырастут на 2 триллиона рублей. Существенный рост предусматривается на оборону, образование, здравоохранение и ЖКХ, развитие села, поддержку культуры.

Дополнительные средства направят на социальную поддержку. Выплаты материнского капитала коснутся в следующем году 1,3 миллиона семей, горячее питание будут получать 7 миллионов школьников. Доплаты за классное руководство предусматриваются для 900 тысяч школьных учителей и 100 тысяч педагогов колледжей. Механизмом социального контракта смогут воспользоваться около миллиона человек.

МРОТ в 2024 году проиндексируют на 18,5% — это обеспечит рост зарплат почти 5 миллионов человек и в целом рост зарплат в бюджетной сфере. Индексируются на уровень инфляции пособия, пенсии. Пособие по безработице впервые начнёт индексироваться ежегодно.

По предложению «Единой России» на 6 миллиардов рублей вырастут расходы на модернизацию центров занятости. Только в следующем году обновят 260 таких учреждений.

Увеличится финансирование программ профессионального обучения участников СВО и членов их семей, женщин в декрете и женщин с детьми до 7 лет, лиц пенсионного возраста и молодых специалистов. Общая сумма на три года составит 18,6 миллиардов рублей.

9 миллиардов рублей пойдут на развитие техникумов и колледжей и расширение программы «Профессионалитет». Это позволит модернизировать и оснащать современными учебно-производственными комплексами ежегодно 100 учреждений среднего профобразования, а также решить поставленную Президентом задачу подготовки миллиона специалистов для ключевых отраслей экономики.

Также выделяются средства на обучение школьников 8-10-х классов программированию — 3 миллиарда рублей. За счёт этого в следующем году современным языкам программирования обучат ещё 140 тысяч детей.

Ещё одно направление — детский отдых. На новые места в оздоровительных лагерях, быстровозводимые комплексы «Единая Россия» предусмотрела ещё 3 миллиарда рублей.

Дополнительные средства заложат на создание центров инженерных разработок на базе вузов. Их планируется открыть восемь по нескольким направлениям: фармацевтика, медицина, станкостроение, машиностроение, химия.

Согласно поправкам «Единой России», дополнительные средства заложены на развитие сферы здравоохранения. Всего на три года предусмотрено 7,23 триллиона рублей. В том числе, партия добилась выделения финансирования на программу бесплатного обеспечения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями — это предусматривает народная программа «Единой России». На данные цели направят 6 миллиардов рублей.

На 3,3 млрд рублей больше предусматривается на систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

На развитие сельских территорий партия предложила увеличить финансирование на 26,4 миллиарда рублей. Дополнительно выделят 11,5 миллиардов на возвращение в оборот сельхозземель. И около 3 миллиардов рублей — на развитие экспорта сельхозпродукции.

Общий объём дополнительно выделяемых средств составит 88,6 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение сельских населённых пунктов коммуникациями, газом, дорогами, ФАПами, домами культуры и спортивными объектами.

Более триллиона рублей ежегодно будут направлять на дорожное хозяйство. Продолжится модернизация коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилья.

Российским лизинговым компаниям на продвижение российских автомобилей выделят 21 миллиард рублей. Большие скидки вводятся при покупке автомобилей. Семьям, в которых есть дети, военнослужащие или медицинские работники, предлагается скидка 20%. При проживании в Дальневосточном федеральном округе или покупке электромобиля — она достигнет 25%. На это выделят 15 миллиардов рублей. И 9 миллиардов рублей направят на финансирование разработок конструкторской документации. Таким образом, до 80% затрат отечественных компаний компенсирует бюджет.

Помимо этого, «Единая Россия» ко второму чтению бюджета заложила средства на развитие космонавтики. Дополнительное финансирование Центра подготовки космонавтов составит 5 миллиардов рублей.

Все поправки «Единая Россия» проработала с Правительством и профильными министрами. Их общий объём составляет почти 140 миллиардов рублей.

Вячеслав Григорьев, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края, член фракции «Единой России»:

— Бюджет Пермского края на 2024 и плановый период до 2026 годов прошёл первое чтение, и за исключением нюансов, основные его параметры ясны. Доходы бюджета в 2024 году превышают 207 млрд рублей, и в последующие годы планируется их рост. Как и в предыдущие годы, бюджет сохраняет социальную направленность: порядка 70% всех расходов направляются на отрасли здравоохранения, образования, социальную поддержку.

Фракция «Единой России» в Заксобрании контролирует, чтобы положения народной программы партии были обеспечены финансированием. Так, сохраняется задача строительства новых школ: в 2024 году планируется сдать 10 новых школ, в которых будет создано более 4 тыс. мест. Сохранены меры социальной поддержки: сегодня в крае их получает более 140 тыс. семей. В Прикамье сегодня действует около 20 мер поддержки участников СВО и членов их семей, и этот перечень расширяется. Так, в бюджете предусмотрено освобождение их от транспортного налога, выделение бесплатных земельных участков героям и орденоносцам СВО и другие виды помощи.

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