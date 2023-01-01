В строящемся здании новой поликлиники в Чусовом закрыт тепловой контур Полностью завершить работы власти обещают в 2024 году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минздрава

В Чусовом продолжается строительство поликлиники по ул. Коммунистической, 19. Сейчас на объекте завершена укладка наружных и внутренних стен. Также установлены окна и двери, смонтирована кровля. Подрядная организация сделала частичное утепление здания и оштукатурила фасад. Об этом сообщили в краевом Управлении капитального строительства.

В ведомстве уточнили, что сейчас, после того как закрыт тепловой контур здания, основные работы начинаются внутри. Для этого смонтирован узел учёта и в здание подано тепло. Сейчас подрядчик выполняет работы по черновой отделке и монтажу инженерных сетей.

Новую поликлинику планируется сдать в 2024 году. Общая площадь здания составит около 6,6 тыс. кв. м. Объект возводится в рамках краевой Адресной инвестпрограммы с привлечением федерального софинансирования в объёме 212 млн руб. в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В поликлинике будут работать врачи-терапевты и узкие специалисты, которые сейчас ведут приём пациентов в оборудованных помещениях в трёх жилых многоквартирных домах. В новом здании также будут находиться диагностическая база, отделение реабилитации, дневной стационар, центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). К медучреждению прикрепят около 47 тыс. взрослых жителей Чусового. Поликлиника рассчитана на приём до 400 пациентов в смену.

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